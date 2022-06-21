Военно-воздушные силы Тайваня также подняли в воздух по тревоге.

Ранее Китай может готовиться к "спецоперации" против Тайваня: Си Цзиньпин подписал указ

Предыдущие "вылеты"

Заметим, что подобные вылеты происходят постоянно. Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно запускает в сторону острова свои самолеты. К примеру, в конце мая 30 истребителей ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня. Чтобы предотвратить угрозу, в воздух тоже поднимали тайваньские истребители. Для наблюдения за китайскими самолетами страна развертывала ракетные системы. О 39 китайских самолетах в своей зоне ЧП Тайвань сообщал и 23 января.

Тайвань уверен, что постоянная военная активность Китая – способ истощать остров, заставляя все время обороняться и показывать свои силы. Кстати, в Минобороны страны обнародовали фото китайских самолетов, пересекших пространство 21 июня.

В пространство Тайваня вошли 29 самолетов ВВС Китая:

Нападет ли Китай на Тайвань

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал указ, свидетельствующий о том, что в Пекине могут готовиться к проведению так называемой "спецоперации" против Тайваня. Он предполагает "невоенное" использование вооруженных сил. То есть, Пекин может напасть на Тайвань под прикрытием "специальной операции" – такая же схема как в России.

В директиве говорится, что Китай намерен проводить "мирные военные операции". Не исключено, что на территории Тайваня. Указ вступил в силу 15 июня.

К слову, на угрозу войны против Тайваня отреагировали и в США . Министр обороны Ллойд Остин отметил, что в регионе ситуация становится более напряженной из-за деятельности со стороны Китая. В частности, министра смущает отсутствие профессионализма и ответственности со стороны китайской армии.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ перед этим сделал резкое заявление. Он сказал, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость. По его словам, военные действия могут начаться, несмотря на человеческую цену.

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