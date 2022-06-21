Військово-повітряні сили Тайваню також підняли у повітря за тривогою.

Раніше Китай може готуватись до "спецоперації" проти Тайваню: Сі Цзіньпін підписав указ

Попередні "вильоти"

Зауважимо, що такі вильоти відбуваються постійно. Китай вважає Тайвань своєю територією та регулярно запускає у бік острова свої літаки. Наприклад, наприкінці травня 30 винищувачів ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню. Щоб запобігти загрозі, у повітря теж піднімали тайванські винищувачі. Для спостереження за китайськими літаками країна розгортала ракетні системи. Про 39 китайських літаків у своїй зоні ПП Тайвань повідомляв і 23 січня.

Тайвань впевнений, що постійна військова активність Китаю – спосіб виснажувати острів, змушуючи весь час оборонятися та показувати власні сили. До речі, у Міноборони країни оприлюднили фото китайських літаків, які перетнули простір 21 червня.

У простір Тайваню увійшли 29 літаків ВПС Китаю:

Чи нападе Китай на Тайвань

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав указ, який свідчить, що в Пекіні можуть готуватись до проведення так званої "спецоперації" проти Тайваню. Він передбачає "невійськове" використання збройних сил. Тобто Пекін може напасти на Тайвань під прикриттям "спеціальної операції" – така ж схема як в Росії.

У директиві мовиться, що Китай збирається проводити "мирні військові операції". Не виключено, що на території Тайваню. Указ набув чинності 15 червня.

До слова, на загрозу війни проти Тайваню відреагували і в США. Міністр оборони Ллойд Остін зауважив, що в регіоні ситуація стає напруженішою через діяльність з боку Китаю. Зокрема, міністра бентежить відсутність професіоналізму та відповідальності з боку китайської армії.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе перед цим зробив різку заяву. Він сказав, що Пекін "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність. За його словами, військові дії можуть розпочатися, попри людську ціну.

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