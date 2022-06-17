Про це 24 каналу розповів український політолог Максим Ялі. За його словами, Сполучені Штати обов'язково жорстко відреагують на потенційну агресію проти Тайваню. Тим паче, що ця територія має гарантії безпеки від США.

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Коли Джо Байден перебував у так званому "азійському турне", то він однозначно заявив, що Штати втрутяться у випадку нападу на Тайвань. Це вже буде війна зовсім іншого рівня, ніж в Україні. Лише ВВП Китаю за 2021 рік – майже 18 трильйонів доларів.

Як можлива війна може вплинути на Україну

Зрозуміло, що можливе вторгнення Китаю до Тайваню негативно вплине на весь світ. Однак наслідки для України будуть особливо серйозними. Тоді Сполучені Штати можуть значною мірою перемикнутися на Тайвань.

Потенційно це здатне зменшити рівень фінансової та військової допомоги для України. Така ситуація буде сприятливою для Росії. Окрім цього, Україна отримуватиме значно менше уваги у світових ЗМІ.

Звісно, увага не лише США, але і європейських країн та загалом масової аудиторії буде переключена на Тайвань. Ви знаєте, якщо зараз якоїсь події не подають в ЗМІ, то її буквально не існує, – наголосив Максим Ялі.

Нагадаємо, 14 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав указ про так звану "спецоперацію" проти Тайваню. Текст документа наразі повністю не опублікували, але відомо, що там є пункт про "невійськове" використання збройних сил.

У такий спосіб, ймовірно, Китай може за відомою схемою здійснити "спеціальну операцію", яку вони не розцінюють як повномасштабну війну. В указі є особливо цинічний пункт про проведення мирних військових операцій.

Важливо. Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році. Однак Пекін досі не визнає незалежності цього острова. Там вважають його своєю провінцією.

Упродовж останніх років Китай робить різні провокації поблизу Тайваню. До прикладу, 6 травня у повітряний простір Тайваню увійшли 18 китайських військових літаків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Китай збільшив такі провокації. Пекін регулярно наголошує, що Тайвань – невід’ємна частина Китаю, а будь-яке втручання з боку інших держав є неприпустимим. У Сполучених Штатах вважають, що Тайвань мусить захищати свою територію, якщо на них нападе Китай.

Цікаво, що Тайвань є світовим лідером у виробництві електроніки. Зокрема, там зосереджені великі потужності щодо вироблення напівпровідників. Станом на 2022 рік Тайвань – лідер на цьому ринку. Третина експорту надходить до США, а американські інвестиції на острові становлять близько 17 мільярдів доларів.