В воздушном пространстве Украины – вражеские дроны: они добрались до нескольких областей
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Вечером 2 ноября враг запустил "Шахеды".
В ряде областей продолжается воздушная тревога. Следует заметить, что в большинстве из них отбой предыдущей объявили час назад, сообщает 24 Канал.
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Россияне запустили дроны-камикадзе
В 19:45 из-за угрозы вражеской атаки в нескольких областях сообщили о воздушной тревоге. Сирены звучали в:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 576 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 326 дней.
Внимание! Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА! Вражеские БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре о беспилотниках написал и председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Угроза ударных БПЛА противника!" – подчеркнул Малашко.
В 20:09 в Воздушных силах отметили, что дроны двигаются из Харьковской области в направлении Полтавщины.
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За октябрь Силы обороны сбили 228 дронов
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в течение октября российские захватчики выпустили в сторону Украины 243 "Шахеда". Также в течение прошлого месяца враг атаковал наше государство:
- 9 крылатыми ракетами,
- 15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.
Украинская ПВО навсегда приземлила 228 вражеских ударных беспилотников, 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет оккупантов.Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан недавно рассказал, что Украина объединяет западные ракеты с советскими пусковыми установками и радарами. Таким образом, наше государство пытается максимально усилить свое ПВО. Полковник запаса ВСУ назвал это нормальной практикой для западных стран.