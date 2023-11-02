В воздушном пространстве Украины – вражеские дроны: они добрались до нескольких областей

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Вечером 2 ноября враг запустил "Шахеды".

В ряде областей продолжается воздушная тревога. Следует заметить, что в большинстве из них отбой предыдущей объявили час назад, сообщает 24 Канал.

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Россияне запустили дроны-камикадзе

В 19:45 из-за угрозы вражеской атаки в нескольких областях сообщили о воздушной тревоге. Сирены звучали в:

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Полтавской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 576 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 326 дней.

Внимание! Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА! Вражеские БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре о беспилотниках написал и председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Угроза ударных БПЛА противника!" – подчеркнул Малашко.

В 20:09 в Воздушных силах отметили, что дроны двигаются из Харьковской области в направлении Полтавщины.

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За октябрь Силы обороны сбили 228 дронов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в течение октября российские захватчики выпустили в сторону Украины 243 "Шахеда". Также в течение прошлого месяца враг атаковал наше государство:

9 крылатыми ракетами,

15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Украинская ПВО навсегда приземлила 228 вражеских ударных беспилотников, 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет оккупантов.