В Воздушных силах рассказали, какая техника нужна Украине для самостоятельного закрытия неба

Командующий Воздушными силами ВСУ рассказал, какая техника нужна Украине. Как только она будет у наших защитников, можно говорить о закрытии неба своими силами.

Украине требуются современные ЗРК среднего и большого радиуса действия и новейшие истребители. Об этом стало известно 28 апреля.

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Командующий Воздушными силами отмечает, что переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и "Старстик" мало, чтобы закрыть небо над Украиной. Они предназначены только для уничтожения маловысотных целей, например, вертолетов. Все остальные им не под силу.

Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. А также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны,

– рассказал генерал-лейтенант Николай Олещук.

Такую технику западного производства ВСУ готовы получить на любых условиях. "Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня…" – добавляет Олещук.

Поездка Байдена в компанию, производящую Javelin

27 апреля представительница Белого дома сообщила, что Байден планирует посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin. Известно, что она производит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В Вашингтоне говорят, что поездка будет касаться помощи Украине.

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