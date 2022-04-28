Україні потрібні сучасні ЗРК середнього та великого радіуса дії та новітні винищувачі. Про це стало відомо 28 квітня.

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Командувач Повітряних сил зазначає, що переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" та "Старстік" замало, щоб закрити небо над Україною. Адже вони призначені лише для знищення маловисотних цілей, наприклад, вертольотів. Усі інші їм – не під силу.

Нам потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору. А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони,

– розповів генерал-лейтенант Микола Олещук.

Таку техніку західного виробництва ЗСУ готові отримати на будь-яких умовах. "Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні…" – додає Олещук.

Поїздка Байдена в компанію, що виробляє Javelin

27 квітня представниця Білого дому повідомила, що Байден планує відвідати авіабудівну компанію Lockheed Martin. Відомо, що вона виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin.

У Вашингтоні кажуть, що поїздка стосуватиметься допомоги Україні.

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