Речь может идти о сотнях дронов: в Воздушных силах предположили, сколько в России Shahed-136

Россияне начали активно атаковать Украину иранскими беспилотниками. Командование Воздушных Сил ВСУ предполагает, что у России есть сотни, а то и больше, дронов-камикадзе.

5 октября иранские беспилотники Shahed-136 атаковали Белую Церковь в Киевской области. Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат в прямом эфире рассказал, сколько еще в России может быть подобных дронов.

Читайте также Беларусь или Юг: откуда россияне выпустили дроны-камикадзе по Белой Церкви

Сколько иранских дронов-камикадзе у России

По информации Юрия Гната, у России сейчас есть около 4 бортов такого вооружения. Речь идет о сотнях единиц дронов-камикадзе, а то и больше.

Россияне начали маркировать Shahed-136 как "Герань-2". Спикер отмечает, что не стоит называть дроны "Геранью". Это маскирует факт того, что дроны снабжает Иран.

Напомним, что МИД Ирана на официальном уровне заявлял, что страна не передавала дроны стране-агрессору и в войне они поддерживают сторону Украины. Иранский журналист Euronews Persian Масуд Имани говорит о том, что Россия могла начать массовое производство иранских дронов.

Заметьте "Шахиды" с маркировкой "Герань-2": что известно об иранских дронах, которые массово сбивают на Юге

Как узнать дрон-камикадзе и что делать

Беспилотники иранского производства типа Shahed-136 достаточно мощное оружие. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, особенность этих дронов состоит в том, что ими можно управлять удаленно. То есть они способны изменять свой маршрут, а это усложняет их уничтожение.

Руководитель ОВА утверждает, что Shahed-136 издает характерный звук, похожий на шум мопеда. Если вы услышали его, то лучше поскорее спрятаться, ведь у вас есть всего несколько минут, которые могут сохранить жизнь.

К теме – Дрон-камикадзе попал по Кривому Рогу: смотрите видео