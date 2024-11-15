В возрасте 101 года умерла японская принцесса Юрико Микаса

В пятницу, 15 ноября, стало известно о смерти принцессы Юрико, жены брата императора Хирохито и старейшей представительницы японской императорской семьи. Ей был 101 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Assosiated Press.

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Юрико Микаса умерла

Как сообщает Императорский двор, Юрико умерла 15 ноября в токийской больнице из-за ухудшения состояния здоровья. Японские СМИ утверждают, что причиной смерти стала пневмония.

Юрико родилась в 1923 году в аристократической семье и вышла замуж в 18 лет за принца Микасу, младшего брата Хирохито, за несколько месяцев до Второй мировой войны. В последние месяцы войны 1945 года, после уничтожения ее резиденции в Токио американскими налетами, она вместе с мужем и маленькой дочерью жила в бомбоубежище.

Воспитав пятерых детей, Юрико поддерживала исследования Микасы в области истории Древнего Ближнего Востока, а также выполняла официальные обязанности и занималась благотворительностью. Она пережила своего мужа и всех трех сыновей.

Смерть Юрико Микасы сокращает и так небольшую императорскую семью Японии до 16 человек, из которых только четверо мужчин. Это усиливает дискуссии о сохранении престолонаследия, ведь консерваторы настаивают на сохранении только мужской линии наследования. Согласно закону 1947 года престол могут унаследовать только мужчины – система не признает императриц. Женщины, которые выходят замуж за простолюдинов, теряют свой высший статус.