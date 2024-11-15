Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Assosiated Press.

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Юріко Мікаса померла

Як повідомляє Імператорський двір, Юріко померла 15 листопада в токійській лікарні через погіршення стану здоров'я. Японські ЗМІ стверджують, що вона причиною смерті стала пневмонія.

Юріко народилася в 1923 році в аристократичній родині та вийшла заміж у 18 років за принца Мікасу, молодшого брата Хірохіто, за кілька місяців до Другої світової війни. В останні місяці війни 1945 року, після знищення її резиденції у Токіо американськими нальотами, вона разом з чоловіком та маленькою донькою жила у бомбосховищі.

Виховавши п’ятьох дітей, Юріко підтримувала дослідження Мікаси в галузі історії Стародавнього Близького Сходу, а також виконувала офіційні обов'язки та займалася благодійністю. Вона пережила свого чоловіка і всіх трьох синів.

Смерть Юріко Мікаси скорочує і так невелику імператорську сім’ю Японії до 16 осіб, з яких лише четверо чоловіків. Це посилює дискусії про збереження престолонаслідування, адже консерватори наполягають на збереженні лише чоловічої лінії спадкоємства. Відповідно до закону 1947 року престол можуть успадкувати лише чоловіки – система не визнає імператриць. Жінки, які виходять заміж за простолюдців, втрачають свій вищий статус.