В ВР требуют проверить на Львовщине бизнес экс-регионала, дарившего золотой батон Януковичу

Нардеп Михаил Бондарь призвал разобраться с законностью строительства и выделением земли для экс-регионала Владимира Мисика во Львовской области.

Он обратился к председателям Львовского ОВА и Оброшинского сельсовета и руководству ДИАМ. Об этом Бондарь написал в фейсбуке.

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Народный депутат Украины Михаил Бондарь направил обращение о законности строительства в селе Оброшино Львовского района хлебопекарного комплекса ТМ "Кулиничи". По информации из СМИ, завод принадлежит Владимиру Мысику, который был народным депутатом 7-го созыва от "Партии регионов".



"Во время своей каденции он (Владимир Мисик – 24 канал) голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, которые прямо устанавливали диктатуру в стране и привели к многочисленным жертвам Майдана. За время своего депутатства Владимир Мисик был неоднократно замечен в "кнопкодавстве" (не личном голосовании), также в 2016 году он инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС", – пишет Бондарь.

Народный депутат также приводит информацию и о связях Владимира Мисика с Виктором Януковичем.

Именно Владимир Мисик подарил осужденному за госизмену бывшему президенту Виктору Януковичу "золотой батон", а также был фигурантом трех антикоррупционных расследований. Из открытых источников известны многочисленные факты финансирования Мисиком В.Ю. построения храмов Московского патриархата на территории Украины,

– отмечает Бондарь в обращении к главе Львовской ОВА Максиму Козицкому, председателю Оброшинского сельского совета Ивану Галичу и председателю ДИАМ Семена Кривоноса.

По словам Бондара, присутствие такого предпринимателя во Львовской области и расширение его бизнеса прямо угрожает национальным интересам по созданию демократического независимого государства, провоцирует социально-политическую угрозу роста антиукраинской среды на Западе Украины и нивелирует европейские ценности честности и демократичности, за которые сейчас кладут свои жизни украинские воины.

Учитывая вышеприведенное и заботясь о национальных интересах, прошу ответить о законности выделения участка под застройку этому предпринимателю, соблюдения всех законов Украины и регламентов военного времени,

– пишет Михаил Бондарь.

В частности, речь идет о:

наличие должным образом оформленных документов на земельный участок и его целевого назначения под промышленное строительство,

согласие общины на строительство такого промышленного объекта на ее территории,

наличие должным образом оформленных "Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", являющихся одной из предпосылок старта строительных работ,

наличие технических условий для застройки – комплекс условий и требований к инженерному обеспечению объекта строительства, которые должны соответствовать его расчетным параметрам водоснабжения (с учетом потребностей обеспечения пожаротушения), тепло-, электро- и газоснабжения, водоотвода, наружного освещения, отвода ливневых вод и телекоммуникации,

наличие разрешений на выполнение строительных работ,

наличие у генподрядчика лицензии на вид хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними (СС2) и/или значительными (СС3) последствиями.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Александр Черненко писал, что россияне могут использовать "Кулиничи" Владимира Мисика для ударов по продовольственной безопасности страны, поскольку тот является монополистом по производству хлеба в ряде регионов.