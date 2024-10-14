В ВСУ будут расследовать инцидент с "советником Павлюка", который угрожал военным

Бойцы подразделения "Асгард" заявили об унижении и угрозах со стороны военного, который представился советником командующего Александра Павлюка. В Сухопутных войсках сообщили, что инцидент будет рассмотрен.

Отметим, что военные говорили, якобы Александр Дмитриев отдавал приказы, на которые не имел полномочий. Сам "Тихоход" назвал обвинения "провокацией, которая давно спрогнозирована" и заявил, что этого не было.

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Расследование инцидента с Дмитриевым

В Сухопутных силах отметили, что будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности,

– пишут там.

В ВСУ попросили граждан воздержаться от самостоятельной оценки ситуации, которая может быть эмоциональной и неправильной – из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся.

Что известно о конфликте с "советником Павлюка"

Боец "Асгарда" с позывным "Чех" рассказал, что командир роты представлял Александра "Тихохода" Дмитриева как человека, решающего вопросы с командованием. Военный отмечает, что Дмитриев начал раздавать указания по перемещению личного состава и говорил, что имеет полномочия от Сухопутных войск.

Хотя, как рассказал военный, "юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы".

"Когда бойцы отказались его слушать пришел на крики, начал ругаться, унижая бойцов и открыто угрожая им", – добавил "Чех".

Именно поэтому военные подразделения подали обращение к командованию полка, командованию Генштаба ВСУ, командованию Сухопутных войск и Владимиру Зеленскому. Сам Дмитриев отвергает все обвинения и говорит, что "приказов не было и не могло быть".