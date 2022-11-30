Архиважный шаг: в ВСУ объяснили, что Украине даст производство артиллерийских снарядов
Возобновление производства снарядов для советской артиллерии – это архиважный шаг, потому что у ВСУ достаточно советской артиллерии. К тому же, наши артиллеристы настоящие виртуозы в ее использовании.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он объяснил, что наши защитники умеют идеально использовать советские артиллерийские системы, поэтому наличие боеприпасов к ним позволит постоянно держать врага в напряжении.
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Спикер сказал, что можно такими снарядами вести по врагу беспокоящий артиллерийский огонь и не давать ему возможности расслабиться.
То высокоточное оружие, которое мы получаем от наших партнеров, мы можем использовать по более ценным целям, которые мы уже разведали,
– считает Череватый.
По его мнению, такими целями могут быть вражеский штаб или же состав горюче-смазочных материалов окупантов. Тогда ВСУ бьют по таким на 100% разведанным целях артиллерийской установкой M142 HIMARS или высокоточным снарядом M982 Excalibur.
Вести огонь по враждебным позициям артиллерией, в частности по окопам, скоплению техники, которую мы видим из квадрокоптеров, мы вполне можем 122 и 152 калибром,
– сказал спикер.
Он подчеркнул, что подвижной артиллерии и самоходных установок в ВСУ достаточно.
Сергей Череватый о производстве артиллерийских снарядов: смотрите видео
Что известно о производстве в Украине артиллерийских снарядов
- В понедельник, 21 ноября, государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о начале производства 152-миллиметровых снарядов.
- Спустя некоторое время парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) показала первый серийный боеприпас украинского производства.