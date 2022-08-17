После взрывов в Крыму люди эвакуируются в истерическом темпе, скуплены все билеты, забиты железнодорожные и автомобильные направления. Об этом в эфире единого телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Первыми о том, что оккупанты хотят скрыться из Крыма, написал 24 канал. Наши источники в разведке сообщали, что марионеточные власти хотят тайно сбежать с семьями и имуществом.

Оккупационные власти Крыма хотят оставить коридор для элиты

По словам Гуменюк, оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, ведь хотят обеспечить там определенный "элитный коридор". Это означает, что захватчики пытаются эвакуировать тех, кого считают ценными.

Это говорит о том, что они действительно верят в ВСУ и понимают последствия будущие,

– сказала Гуменюк.

Тем временем на временно оккупированной Херсонской области военное руководство хочет сохранить свою жизнь и убегает. Оккупанты понимают, что контроль ВСУ над транспортными и логистическими артериями достаточно мощный.

Взрывы у временно оккупированного Крыма: главное

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Были "прилеты" в склады боеприпасов, возник пожар на трансформаторной станции у железной дороги. Кроме этого, в результате взрывов под Джанкоем повреждена железная дорога. В настоящее время движение поездов остановлено.

Также ВСУ попали по воинским частям россиян в Азовском, чем сильно испугали оккупантов. Кроме этого, взрывы были слышны в Симферополе. Местные жители полагают, что могло прилететь в казарму русских военных.

9 августа серия взрывов прозвучала у авиабазы ​​россиян в Новофедоровке, на аэродроме "Саки". Тогда оккупанты потеряли 9 воздушных судов.

Люди массово хотят покинуть полуостров – на Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик машин. Также огромные очереди на жд вокзале Симферополя. Однако железнодорожное сообщение остановлено из-за повреждения пути.

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