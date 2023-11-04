В ВСУ подтвердили удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив"

Во временно оккупированном Крыму было громко. Жители Керчи слышали взрывы.

СтратКом ВСУ прокомментировал "хлопок" возле Керчи 4 ноября. Наши защитники подтвердили, что взрывы произошли на территории судостроительного завода "Залив".

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Что известно о "хлопке" в Крыму

СтратКом ВСУ назвал успешной атаку на вражеский завод.

Вечером 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Оккупационные власти объявили вечером воздушную тревогу. После этого местные жители видели, что Крымский мост и Севастопольская бухта находились в дыму. Захватчики объяснили это применением "дымовых средств маскировки".

Жители Керчи и Аршинцева слышали звуки взрывов. А представители оккупационной администрации традиционно отчитались о якобы работе российской ПВО.

После этого мониторинговые каналы намекнули на прилет по судостроительному заводу. Кремлевские пропагандисты не могли согласовать между собой легенду, поэтому в их версиях ПВО "сбила все ракеты" (от 12 до 20 целей), а никаких попаданий вроде бы нет. Затем они сообщили о "легких повреждениях" в результате падения обломков.

Что известно об этом заводе

Завод "Залив" имени Бутомы считается одним из крупнейших судостроительных предприятий в восточной части Европы. Раньше там производили военные фрегаты. После 2020 года этот завод еще и начал строить корабли-авианосцы для страны-агрессора. Предприятие расположено на юге Керчи по улице Танкистов, 4.

Соцсетями уже распростняются кадры прилетов, опровергающие заявление гауляйтера Сергея Аксенова о якобы успешном сбитии всех целей. Очевидцы выложили в интернете видео с движением ракеты и последствиями после попадания.