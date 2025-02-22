Один свист будет вводить россиян в ужас, – Свитан предположил цель ракеты-дрона "Трембита"

На форуме оборонных инвестиций в Киеве была представлена ракета-дрон "Трембита". Ее скорость до 400 километров в час, а боевая часть 20 килограммов.

Мощность такого оружия не слишком велика, но если накопить достаточное количество таких средств поражения, то можно успешно атаковать военные объекты страны-агрессора. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такой способ является довольно эффективным для противодействия оккупантам.

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"Там такой свист, что один звук "Трембиты" будет вводить россиян в ужас", – сказал он.

Вероятные цели ракеты-дрона "Трембита"

Роман Свитан заметил, что скоро Вооруженные Силы Украины, вероятно, применят свое новое изобретение.

Это можно объяснить тем, что в последнее время Силы обороны стали меньше атаковать военные объекты противника вглубь территории России.

Продолжается накопление беспилотников и ракет. Возможно, следующей неделе мы увидим "Трембиту" на деле,

– предположил он.

Важно добавить, украинские инженеры создали ракету "Трембита" на основе немецкого двигателя Argus As 014, который использовался еще в 1944 году. Благодаря простой конструкции ее стоимость составляет 3 – 15 тысяч долларов, что значительно дешевле за другие современные ракеты. Сейчас "Трембита" проходит финальные испытания, а некоторые ее модификации, по данным The Economist, могут иметь дальность, достаточную для ударов по Москве.