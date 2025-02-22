Потужність такої зброї не надто велика, але якщо накопичити достатню кількість таких засобів ураження, то можна успішно атакувати військові об'єкти країни-агресорки. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що такий спосіб є доволі ефективним для протидії окупантам.

Дивіться також Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї, – джерела

"Там такий свист, що один звук "Трембіти" вводитиме росіян в жах", – сказав він.

Ймовірні цілі ракети-дрона "Трембіта"

Роман Світан зауважив, що скоро Збройні Сили України, ймовірно, застосують свій новий винахід.

Це можна пояснити тим, що останнім часом Сили оборони стали менше атакувати військові об'єкти противника вглиб території Росії.

Триває накопичення безпілотників та ракет. Можливо, наступного тижня ми побачимо "Трембіту" на ділі,

– припустив він.

Важливо додати, українські інженери створили ракету "Трембіта" на основі німецького двигуна Argus As 014, який використовувався ще у 1944 році. Завдяки простій конструкції її вартість становить 3 – 15 тисяч доларів, що значно дешевше за інші сучасні ракети. Наразі "Трембіта" проходить фінальні випробування, а деякі її модифікації, за даними The Economist, можуть мати дальність, достатню для ударів по Москві.