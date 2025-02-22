Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також Сизранський НПЗ тимчасово призупинив роботу після атаки дронів: підприємство досі горить

Які наслідки атаки на нафтоперекачувальну станцію

Дрони СБУ 20 лютого завдали удару по нафтоперевальній станції "Нововеличковська". Вона є одним з ключових об'єктів для транспортування нафти на Кубані, адже через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Дрони поцілили прямо в електропідстанцію 110/35/10 кіловольт, яка відповідає за живлення НПС. Внаслідок ударів на підстанції виникла пожежа, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. Наразі росіяни продовжують встановлювати загальну суму збитків.

Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей Росії. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки Росії та ускладнює забезпечення російської армії паливом,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Зауважимо, що лиш 3 квітня 2024 року АО "Черномортранснефть" ввели в експлуатацію нову електропідстанцію на НПС "Нововеличковська".