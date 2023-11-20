Один из таких недавно удачно отработал по аэродрому врага. Эти и другие события на поле боя в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала проанализировал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Появление новых снарядов в ВСУ

Российскими соцсетями распространяется паника из-за того, что ВСУ начали применять новый тип вооружения – снаряды к ракетному комплексу "Точка-У". Обломки одного из таких обнаружены на месте попадания в Белгородский аэродром.

Это довольно давняя баллистическая ракета, модификация дальностью от 70 до 120 км. Установки были на вооружении Украины, однако снаряды были отстреляны в первые дни войны.

Хорошее оружие, особенно осколочно-фугасная боевая часть, она взрывается в воздухе и накрывает отрезок около 3 га, это примерно футбольное поле,

– объяснил Свитан.

Он предположил, что повторному появлению снарядов на этотого комплекса способствовали союзники Украины. В свое время Советский Союз поставлял это оружие во многие страны. У россиян против такого оружия нет защиты, кроме установки С-400.

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Россияне применили кассетные боеприпасы на Юге

Также появились сообщения, что на Херсонском направлении россияне применили впервые кассетные боеприпасы, сообщалось об авиабомбе РБК-500.

Полковник запаса рассказал, что это старая советская разработка, содержащая внутри около 600 маленьких бомб весом примерно 400 граммов.

До сих пор россияне, вероятно, ее не использовали, ведь обычно такое оружие применяется против наступающей пехоты. Сейчас украинские защитники активно работают на левобережье Херсона, поэтому враг решил применить это вооружение.

Свитан объяснил, что подобной авиационной бомбой лучше работать, когда пилот напрямую видит пехоту на поле боя и выполняет сброс бомбы над ней. Однако противник навесил на нее крылья и использует как корректированную бомбу, но от ввода данных до сброса иногда проходит до часа. Поэтому вряд ли россиянам удается использовать ее эффективно, ведь украинские силы обороны постоянно двигаются и маневрируют.

Сейчас россияне, вероятно, использовали эту бомбу для информационного потока, чтобы показать, что у них есть такие авиабомбы. Но они были сняты с боевого использования, потому что просто не нужны, россияне не выходят авиацией на нулевые позиции на южном фронте,

– добавил военный аналитик.

Бои у Авдеевки

Вокруг Авдеевки идут тяжелые бои. Появились спутниковые снимки, на которых видно, что ВСУ контратаковали в районе Степового, оттеснили россиян от железной дороги и продвинулись вперед. Сообщается об огромных потерях у врага. К тому же, погода не способствует их наступательным действиям.

Это называется плацдарм для уничтожения. У них есть линия отсечения – железнодорожное полотно. Пока они сидят за этой дорогой, они как бы в безопасности, но как только переходят, то у них возникают проблемы,

– заметил полковник запаса.

Далее наши войска работают по группировкам врага, отсекают их и зачищают эту территорию. Однако российский маховик смерти не останавливается: после уничтожения первой волны вторая волна россиян тоже начинает атаковать в этом районе.