События на фронте прокомментировал 24 Каналу генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он отметил, что Авдеевка – "момент истины" для президента России.

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"Он лично давал указание "захватить" город за две недели", – подчеркнул Маломуж.

Враг бросает на штурмы населенного пункта десятки подразделений. Среди них, в частности, десантники, наемники и мобилизованные. А также – чеченцы и вагнеровцы. Однако украинская армия имеет там мощные позиции.

Сейчас ситуация в Авдеевке сложная. Ведь туда россияне бросили все войска, которые можно снять с фронтов и перебросить из России. Даже Купянск для них стал не столь приоритетным.

Шансов сейчас замкнуть кольцо, тем более "взять" Авдеевку – у врага нет. Чтобы "взять", нужно чрезвычайно мощные ресурсы дополнительные и время,

– сказал генерал украинской армии.

Тем временем украинская армия не только отбивается от врага, но и активно уничтожает россиян. Только за минувшие сутки, 18 ноября, ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов. Значительное количество из них было уничтожено на Авдеевском направлении.

Это примерно 400 – 500 захватчиков в день. На конкретном направлении для врага это большие потери. Кроме того, есть еще раненые оккупанты. Также ВСУ активно уничтожают технику россиян.

"В настоящее время выполняется задача уничтожать резервы на Авдеевке, на Бахмуте. И частично это такие же сектора, которые выполняют дополнительные задачи – Купянск, Шахтерск. Периодически Угледар, Марьинка", – добавил глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах ).

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Зачем россиянам Авдеевка

Враг пытается по указанию Путина захватить Донецкую и Луганскую области. Однако в приоритете для россиян – Авдеевка. Все, чтобы показать, что в ВСУ якобы "не имеют успеха". Также для главы Кремля нужны конкретные "победы" для старта избирательной кампании, ведь весной 2024 года в России состоятся выборы президента.

"Чувствуем, что будет очень тяжело. Но, предполагаю, согласно оценке ситуации, мы там выстоим. А в перспективе, возможно, пойдем в контратаки. Если не там, то в других секторах рядом", – сказал Маломуж.

Что происходит на Херсонском направлении

Операции ВСУ на левобережье Херсонской области очень удачные и эффективные. Здесь говорится не только о высадке десанта и занятии плацдармов, но и об ударе с тыла.

С одной стороны, это не только разведка боем, а обесценивание огневых позиций россиян, с которых оккупанты бьют по правобережью и Херсону. А с другой стороны – это возможность, чтобы создать предпосылки для высадки бойцов Сил специальных сделок.

Генерал украинской армии добавил, что аналитики говорят, что это могут быть тысячи и десятки тысяч военных.

Но это во время проведения большой операции, когда мы полностью закроем коридор с флангов до Мелитополя. А здесь, соответственно, Херсонское направление – перекроем южный логистический коридор,

– отметил глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах).

Николай Маломуж добавил, что ВСУ могут сильно ударить с Херсонского направления и не только перерезать крымский коридор врага. Также так есть возможность пойти на Запорожское направление.

"Там, где есть огромная группировка, которая будет ограничена в ресурсах, потому что с Юга, с Востока не будет поставок ни боеприпасов, ни живой силы, ни техники, ни средств. Удерживаться долго там будет практически невозможно", – подчеркнул генерал украинской армии.

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