Події на фронті прокоментував 24 Каналу генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він зазначив, що Авдіївка – "момент істини" для президента Росії.

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"Він особисто давав вказівку "захопити" місто за два тижні", – наголосив Маломуж.

Ворог кидає на штурми населеного пункту десятки підрозділів. Серед них, зокрема, десантники, найманці та мобілізовані. А також – чеченці та вагнерівці. Однак українська армія має там потужні позиції.

Нині ситуація в Авдіївці складна. Адже туди росіяни кинули усі війська, які можна зняти з фронтів та перекинути з Росії. Навіть Куп'янськ для них став не таким пріоритетним.

Шансів нині замкнути кільце, тим більше "взяти" Авдіївку – у ворога немає. Аби "взяти", треба надзвичайно потужні ресурси додаткові та час,

– сказав генерал української армії.

Тим часом українська армія не лише відбивається від ворога, але й активно знищує росіян. Лише за минулу добу, 18 листопада, ЗСУ ліквідували ще 1190 окупантів. Значну кількість із них знищили на Авдіївському напрямку.

Це приблизно 400 – 500 загарбників на день. На конкретному напрямку для ворога це величезні втрати. Окрім того, є ще поранені окупанти. Також ЗСУ активно знищують техніку росіян.

"Нині виконується завдання нищити резерви на Авдіївці, на Бахмуті. І частково це такі ж сектори, які виконують додаткові завдання – Куп'янськ, Шахтарськ. Періодично Вугледар, Мар'їнка", – додав голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках).

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Для чого росіянам Авдіївка

Ворог намагається за вказівкою Путіна захопити Донецьку та Луганську області. Однак у пріоритеті для росіян – Авдіївка. Усе, аби показати, що у ЗСУ буцімто "не мають успіху". Також для очільника Кремля треба конкретні "перемоги" для старту виборчої кампанії, адже весною 2024 року у Росії відбудуться вибори президента.

"Відчуваємо, що буде дуже тяжко. Але, передбачаю, згідно з оцінкою ситуації, ми там вистоїмо. А в перспективі, можливо, підемо в контратаки. Якщо не там, то в інших секторах поруч", – сказав Маломуж.

Що відбувається на Херсонському напрямку

Операції ЗСУ на лівобережжі Херсонської області дуже вдалі та ефективні. Тут мовиться не лише про висадку десанту та займання плацдармів, але й про удар з тилу.

З одного боку це не лише розвідка боєм, а знецінення вогневих позицій росіян, з яких окупанти б'ють по правобережжю та Херсону. А з другого боку – це можливість, аби створити передумови для висадки бійців Сил спеціальних операцій.

Генерал української армії додав, що аналітики говорять, що це можуть бути тисячі та десятки тисяч військових.

Але це під час проведення великої операції, коли ми повністю замкнемо коридор з флангів до Мелітополя. А тут, відповідно, Херсонський напрямок – перекриємо південний логістичний коридор,

– зазначив голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках).

Микола Маломуж додав, що ЗСУ можуть потужно вдарити із Херсонського напрямку та не лише перерізати кримський коридор ворога. Також так є можливість піти на Запорізький напрямок.

"Там, де є величезне угруповання, яке буде обмежене в ресурсах, тому що з Півдня, зі Сходу не буде поставок ні боєприпасів, ні живої сили, ні техніки, ні засобів. Утримуватися довго там буде практично неможливо", – наголосив генерал української армії.

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