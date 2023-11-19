У Генштабі назвали напрямки, де наступають українці, а де штурми проводять окупанти.
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У напрямку Мелітополя триває наступальна операція
Наші військові проводять штурмові дії на Мелітопольському напрямку, завдаючи ворогові значних втрат в особовому складі та техніці.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Крім того, на Півдні протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах дислокації живої сили окупантів. А підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів ворога.
Що відбувається на інших ділянках фронту
ЗСУ вийшли на Лівобережну Херсонщину
- Аналітики з Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію на лівому березі Херсонської області, куди вдалося прорватися Силам оборони і захопити декілька плацдармів. За словами експертів, наступальні дії українців змушують окупантів відступати.
- Російські блогери пишуть, що ЗСУ атакує ворожі підрозділи з артилерії та перекидає на лівий берег додаткову піхоту.
- В Херсонській ОВА впевнені, що скоро росіяни втечуть з лівобережної Херсонщини. Про підготовку окупантів до "жесту доброї волі" може свідчити почастішання випадків мародерства.