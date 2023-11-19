В Генштабе назвали направления, где наступают украинцы, а где штурмы проводят оккупанты.
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В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция
Наши военные проводят штурмовые действия на Мелитопольском направлении, нанося врагу значительные потери в личном составе и технике.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику,
– говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, на Юге в течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам дислокации живой силы оккупантов. А подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов врага.
Что происходит на других участках фронта
ВСУ вышли на Левобережье Херсонщины
- Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на левом берегу Херсонской области, куда удалось прорваться Силам обороны и захватить несколько плацдармов. По словам экспертов, наступательные действия украинцев заставляют оккупантов отступать.
- Российские блогеры пишут, что ВСУ атакуют вражеские подразделения из артиллерии и перебрасывают на левый берег дополнительную пехоту.
- В Херсонской ОВА уверены, что скоро россияне сбегут с левобережной Херсонщины. О подготовке россиян к "жесту доброй воли" может свидетельствовать учащение случаев мародерства.