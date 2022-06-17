В ВСУ показали работу Интернационального легиона в Северодонецке: эксклюзивные кадры

Многие со всего мира изъявили желание встать на защиту Украины. Они так же, как и украинцы, защищают нашу землю от русского захватчика.

ВСУ показали работу Интернационального легиона в Северодонецке

Из этих добровольцев был составлен Интернациональный легион. В его состав в основном входят иностранцы – люди разных национальностей, которые хотят лично защищать Украину. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал эксклюзивные кадры работы этого легиона.

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На опубликованных кадрах видно, как Интернациональный легион выполняет свою работу в Северодонецке. Это направление является одним из самых ожесточенных, поскольку российская армия намерена полностью установить контроль над этой территорией.

Моя команда Int_Legion_UA и другие подразделения Украины вели ожесточенные бои, чтобы вернуть Северодонецк. Мы потеряли великих воинов, но нанесли значительный ущерб россиянам и кадыровскому спецназу. Ничто стоящее не дается легко,

– написал офицер морской пехоты США, который сейчас служит в ВСУ.

Смотрите эксклюзивные кадры работы Интернационального легиона: видео

Потери врага с начала войны:

Украинцев, защищающих от нашествия российской армии, отнюдь не меньше, и выполняют свою работу они так же безупречно. Наши защитники и защитницы ежедневно уничтожают личный состав россиян и их военную технику. С 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и немало другой техники.

личного состава около – 33 150 (+200 за минувшие сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1456 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3563 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единиц;

средства ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 215 (+2) единиц;

вертолетов – 180 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;

специальная техника – 55(+0).

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

Обратите внимание – какая ситуация на фронте по всем направлениям: смотрите видео