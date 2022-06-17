ЗСУ показали роботу Інтернаціонального легіону в Сєвєродонецьку
З цих добровольців було складено Інтернаціональний легіон. До його складу здебільшого входять іноземці – люди різних національностей, які хочуть особисто захищати Україну. Так, Генеральний штаб Збройних Сил України показав ексклюзивні кадри роботи цього легіону.
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На опублікованих кадрах видно, як Інтернаціональний легіон виконує свою роботу у Сєвєроденецьку. Цей напрямок є одним із найзапекліших, оскільки російська армія має намір повністю встановити контроль над тією територією.
Моя команда Int_Legion_UA та інші підрозділи України вели запеклі бої, щоб повернути Сєвєродонецьк. Ми втратили великих воїнів, але завдали значної шкоди росіянам та кадировському спецназу. Ніщо вартісне не дається легко,
– написав офіцер морської піхоти США, який зараз служить у ЗСУ.
Дивіться ексклюзивні кадри роботи Інтернаціонального легіону: відео
Втрати ворога від початку війни:
Українців, які захищають від навали російської армії, аж ніяк не менше, і виконують свою роботи вони так само бездоганно. Наші захисники та захисниці щодня нищать особовий склад росіян та їх військову техніку. З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1 456 танків та чимало іншої техніки.
- особового складу близько – 33 150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка – 55 (+0).
У Генеральному штабі Збройних Сил України підкреслили, що найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ ворога.
Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
Зверніть увагу – яка ситуація на фронті на усіх напрямках: дивіться відео