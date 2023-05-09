Россия будет пытаться терроризировать Украину: в ВСУ призвали избегать скоплений на 9 мая

Российские военные из-за так называемого "победобесия" могут нанести ракетные удары по регионам Украины в течение 9 мая. В ВСУ призывают украинцев ни в коем случае не пренебрегать ракетной угрозой, поскольку в планах России терроризировать мирное население Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она подчеркнула, что в ночь на 9 мая Юг вместе со всей страной почувствовал вражескую ракетную атаку. Украинские военные уничтожили 23 из 25 крылатых ракет.

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Враг может снова атаковать Украину в течение дня

В ВСУ связывают ракетную атаку оккупантов с празднованием в России так называемого "Дня победы".

"То, о чем мы предупреждали, что вполне вероятна вражеская активность из-за привязки россиян к их сакральным датам. Они все равно не оставляют свое "победобесие", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты пытались направить ракеты, используя и зону ответственности ОК "Юг". Гуменюк сообщила, что в этой зоне были сбиты 3 вражеских ракеты.

Вместе с тем, представительница ОК "Юг" отметила, что оккупанты в основном целились в центральную часть Украины. Гуменюк заявила, что враг может снова атаковать Украину в течение дня.

Мы говорим о том, что враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия для того, чтобы держать в напряжении население как минимум в течение сегодняшнего дня.

– сказала спикера.

Гуменюк подчеркнула, что нужно избегать скопления людей и сознательно отнестись к опасности, которую несут россияне.

Россия пыталась выяснить, как обойти ПВО Украины

Она рассказала, что ночью россиянами были использованы не только ракеты воздушного базирования, но и морское. Речь идет о ракетах, которые россияне долго держали наготове и барражировали по просторам Черного моря, скрываясь от наших ударов.

По словам Гуменюк, к ракетной атаке 9 мая в море было 4 ракетоносителя, но ночью Россия нарастила присутствие и добавила еще один ракетоноситель.

Сообщается, что с одного из надводных ракетоносителей были пуски "Калибров", которые наши силы ПВО сбили.

Как раз мы об этом предупреждали, что с помощью предварительных ракетных обстрелов они пытались выяснить, как обойти ПВО Украины. Но им это не удалось,

– подчеркнула Гуменюк.

Сколько "Калибров" в Черном море

По состоянию на утро 9 мая Россия сосредоточила в Черном море 18 кораблей, в том числе 5 ракетоносителей, общий залп которых составляет 28 "Калибров".

Представитель ОК "Юг" объяснила, что после неудач на фронте россияне будут искать любую другую "победу". Поэтому различные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой ракетных атак.

Также враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное нервное напряжение. Как сказала Гуменюк, в течение дня может быть длительное ожидание обстрела и когда ночью или на следующий день все расслабятся – Россия может нанести удар.