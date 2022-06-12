В ВСУ рассказали, как весной сбили вертолет с 17 оккупантами на борту
Источник:телеграмм Анатолия Штирлица
Украинские герои делают все, чтобы утилизировать как можно больше российских захватчиков. Это им удается просто отлично – потери врага перевалили за 30 тысяч и продолжают расти.
Количество эпитафий оккупантам в российских социальных сетях растет с каждым днем. Поскольку они ничего не делают, чтобы остановить войну против Украины, то подобную работу в эпистолярном жанре придется проводить еще долго.
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Уничтожение вертолета с оккупантами
Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, весной нашим героям удалось сбить российский вертолет. На его борту было 17 кафиров, специализировавшихся на подготовке истребителей к полетам.
На борту вертолета был капитан Александр Александров. Об этом стало известно из сообщения его товарища в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".
С грустью сообщаю о гибели нашего брата Александрова Саше. Он погиб, выполняя свой "военный долг" в Украине. Во время опрокидывания летели на нескольких вертолетах, в вертолет, в котором летел Саша, попала ракета. Все 17 человек погибли,
– написал некий Баир.
Муж забыл написать, какой это "военный долг" появился у россиянина на территории Украины. А вот о чем он не забыл – так это "поклянчить" деньги на похороны друга. Потому что беспокоиться о похоронах своего расходного материала русская армия не собирается.
Война России против Украины – последние новости
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