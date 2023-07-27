Жили среди растяжек: в ВСУ показали окопы россиян возле Бахмута и рассказали о наступлении

Украинские военные постепенно продвигаются на Бахмутском направлении и захватывают позиции оккупантов. По интенсивности бои под Бахмутом напоминают высадку в Нормандии.

Бойцы 3 штурмовой бригады показали бывшие российские шансы на южном фланге Бахмута. Совсем недавно там шли бои и наши воины выбивали отсюда вагнеровцев и 72 мотострелковую бригаду России.

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Украинские воины выбили вагнеровцев и 72 бригаду

Украинские бойцы, участвовавшие в штурмах, рассказывают, что по интенсивности это напоминало высадку в Нормандии.

Солдаты ВСУ показали восторженные российские блиндажи: груды мусора и детонаторы для противотанковых мин – здесь оккупанты хранили БК. Это был важный логистический узел.

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Внутри блиндажа висит характерный "совковый" ковер. На входе лежит граната. Как рассказал сапер 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Самурай", оккупанты жили прямо посреди растяжек.

"Для них это нормально, – говорит 23-летний воин. – Они же суицидщики".

До полномасштабной войны "Самурай" жил в Польше и планировал получить гражданство этой страны, но вернулся в Украину и стал сапером. Самурай воюет с 25 февраля 2022 года и за это время успел побывать на Запорожском направлении и под Киевом.

Также наши штурмовики показали противопехотные мины, военные между собой называют "ведьмами".

"Самурай" рассказал о происхождении этого названия: во время полета снаряд издает звук, будто мимо пролетает ведьма. Этот боеприпас несет более двух с половиной тысяч обломков и выжить после подрыва на такой мине почти невозможно.

К счастью, россияне сами часто подрываются на "ведьмах": они расставляют их, как вздумается, ведь Россия не подписывала никаких конвенций, запрещающих использование такого вооружения.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Командир инженерно-саперного батальона с позывным "Тренером" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Два выступа – на северном и южном флангах города – срезаются, мы выходим на "ноль". И если просто посмотреть на карту, то становится понятно, куда операция будет двигаться дальше,

– сказал он.

Также "Тренер" ответил на часто задаваемый вопрос, почему нельзя хайпировать вокруг контрнаступательных успехов.

"На некоторых участках даже противник не владеет всей информацией, – рассказывает он. – Крича о собственных успехах, мы привлекаем к этому внимание оккупанта и он начинает на это реагировать".

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