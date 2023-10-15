Россияне наступают на Востоке силами, которые были аккумулированы в течение длительного времени. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, пишет 24 Канал.

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На каком уровне подготовка оккупантов

Евлаш отметил, что противник сосредоточил достаточно мощную группировку на Востоке.

Речь идет о 25-й общевойсковой армии, которая стоит вблизи Кременной, и других мотострелковых и парашютно-десантных бригадах, которые враг аккумулировал в течение долгого времени.

По его словам, противник соскоб эти резервы в течение последнего года и сейчас начинает их применять. Как сказал спикер, подготовка оккупантов остается на достаточно невысоком уровне.

В частности, большинство россиян не имеют должного боевого опыта, подготовки, о чем свидетельствуют даже перехваты их разговоров.

Оккупанты, на протяжении длительного времени находящиеся на фронте, отмечают, что мотивация и обученность этих сил остается на невысоком уровне.

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