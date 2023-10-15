Россияне наступают на Востоке силами, которые были аккумулированы в течение длительного времени. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, пишет 24 Канал.
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На каком уровне подготовка оккупантов
Евлаш отметил, что противник сосредоточил достаточно мощную группировку на Востоке.
Речь идет о 25-й общевойсковой армии, которая стоит вблизи Кременной, и других мотострелковых и парашютно-десантных бригадах, которые враг аккумулировал в течение долгого времени.
По его словам, противник соскоб эти резервы в течение последнего года и сейчас начинает их применять. Как сказал спикер, подготовка оккупантов остается на достаточно невысоком уровне.
В частности, большинство россиян не имеют должного боевого опыта, подготовки, о чем свидетельствуют даже перехваты их разговоров.
Оккупанты, на протяжении длительного времени находящиеся на фронте, отмечают, что мотивация и обученность этих сил остается на невысоком уровне.
Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении
- За эти сутки на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области.
- Евлаш рассказал, что за минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении.
- Россия применяет на Лимано-Купьянском такие подразделения как "шторм-z". Россияне пытаются штурмовать ночью в плохую погоду.
- Илья Евлаш заявил, что россияне пытаются атаковать украинские силы на Купянском направлении с целью оцепить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить себе сухопутный коридор в Боровую, но безуспешно.