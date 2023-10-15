Росіяни наступають на Сході силами, які були акумульовані упродовж тривалого часу. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, пише 24 Канал.

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На якому рівні підготовка окупантів

Євлаш зазначив, що противник зосередив досить потужне угруповання на Сході.

Мовиться про 25-у загальновійськову армію, яка стоїть поблизу Кремінної, та інші мотострілецькі та парашутно-десантні бригади, які ворог акумулював протягом довгого часу.

За його словами, противник зішкріб ці резерви протягом останнього року і зараз починає їх застосовувати. Як сказав спікер, підготовка окупантів залишається на досить невисокому рівні.

Зокрема, більшість росіян не мають належного бойового досвіду, підготовки, про що свідчать навіть перехоплення їхніх розмов.

Окупанти, які протягом тривалого часу перебувають на фронті, зазначають, що мотивація та навченість цих сил залишається на невисокому рівні.

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