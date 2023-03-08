В Украине нет слабого пола, – ВСУ 8 марта напомнили о женщинах в армии
Источник:ГУР
В Международный день борьбы за права женщин, 8 марта, в ВСУ обратились к украинским защитницам. Там в очередной раз подчеркнули, что в Украине нет слабого пола.
В ГУР подчеркнули, что в рядах военной разведки Украины, как и во всех других подразделениях Сил безопасности и обороны государства, служат исключительно лица сильного пола – женщины и мужчины.
Смотрите также Мифы о 8 марта, искажающие суть праздника
Единичные права и обязанности
В ведомстве отметили, что во время войны с российскими кафиров все они руководствуются одинаковыми правами, обязанностями и присягой.
Сейчас, 8 марта, сотрудники ГУР МО Украины отмечают Международный день борьбы за права женщин с единственным призывом к Защитницам Украины – бок о бок к победе!
– говорится в сообщении.
Несокрушимые украинские защитницы
Пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовала фотографии наших защитниц.
Это фотографии женщин-десантников 79-ки. На них изображены представительницы разных военных специальностей: разведчицы и медики, связисты и психологи, делопроизводители и повара. Это наши сестры, которые каждый день на уровне с мужчинами рискуют своей жизнью, приближая своим неутомимым военным трудом нашу Победу. Низкий поклон вам за все, что вы делаете!
– отмечают в ведомстве.
Женщины-десантницы 79: смотрите фото
Отметим, что в СБУ отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".