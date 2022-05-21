Произошедшее произошло в городе Виноградов примерно в 22:50 на улице Мира. В результате взрыва квартира владельца разрушена, а взрывной волной повреждены еще 2 соседних жилых дома.

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В результате взрыва пострадавший

В результате ситуации пострадал 21-летний киевлянин. У него диагностировали ожоговые травмы I-II степени, обгорело 90% тела.

Пока обстоятельства происшествия неизвестны – их выясняют правоохранители.

Над ликвидацией последствий взрыва работали спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части города Виноградов, газовики и представители службы райэлектросеть.

Еще раз призываем всех соблюдать правила пожарной безопасности в быту, следить за состоянием газовых приборов и электросети в собственных помещениях,

– отметили в ГСЧС.

Фото с места происшествия:

К слову, в Донецкой области могут отключить газ

Заметим, что в Донецкой области могут полностью отключить газ из-за действий оккупантов. Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод. Поэтому местным жителям советуют приобрести электроплиты .

Обратите внимание! 21 мая на Запад Украины, а именно на Львовскую и Ровенскую области, надвигается ураган, который на днях наделал бедствия в Германии . Людей просят быть осторожными , в частности, лучше не ходить в парки и по возможности припарковать авто как можно дальше от деревьев.

На днях в Хмельницкой области из-за замыкания загорелась гостиница:

Вечером 19 мая в Каменце-Подольском загорелась гостиница . Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные спасли шестерых и эвакуировали 8 граждан, которые находились в отеле.

За короткий срок спасатели обуздали пламя. Им удалось не допустить опрокидывание огня на всю площадь гостиницы и рядом расположенные помещения магазинов.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

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