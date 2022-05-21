Подія сталася у місті Виноградів приблизно о 22:50 на вулиці Миру. Внаслідок вибуху помешкання власника зруйновано, а вибуховою хвилею пошкоджено ще 2 сусідні житлові будинки.
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Внаслідок вибуху є постраждалий
Внаслідок ситуації постраждав 21-річний киянин. У нього діагностували опікові травми І – ІІ ступеня, обгоріло 90% тіла.
Наразі обставини події невідомі – їх з’ясовують правоохоронці.
Над ліквідацією наслідків вибуху працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, газовики та представники служби райелектромереж.
Вкотре закликаємо усіх дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, слідкувати за станом газових приладів та електромережі у власних помешканнях,
– наголосили в ДСНС.
Фото з місця події:
До слова, на Донеччині можуть відімкнути газ
Зауважимо, що на Донеччині можуть повністю відключити газ через дії окупантів. Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід. Тож місцевим жителям радять придбати електроплити.
Днями на Хмельниччині через замикання загорівся готель:
- Ввечері 19 травня у Кам’янці-Подільському загорівся готель. Коли рятувальники прибули на місце, площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів.
- На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежники врятували шістьох та евакуювали 8 громадян, які на той момент перебували в готелі.
- За короткий термін рятувальники приборкали полум’я. Їм вдалося не допустити перекидання вогню на всю площу готелю та на поряд розташовані приміщення магазинів.
- Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
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