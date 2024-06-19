В Закарпатской области усилили ограничения в приграничных районах

С 19 июня на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда введены дополнительные временные ограничения. В частности, они включают запрет движения по некоторым местам в ночные часы.

Однако ограничение вводится за пределами населенных пунктов и дорог, ведущих к границе. Также запрещается остановка на дорогах, если она не связана с техническими неисправностями.

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Запреты в приграничных регионах

Как сообщили в ГПСУ, меры, связанные с усилением пограничного режима, включают следующие запреты:

производство работ, движение транспортных средств и пребывание, нахождение лиц вне населенных пунктов и дорог, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу и между населенными пунктами, в период с 22:00 до 05:00 ;

; остановка транспортных средств на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок, которая не связана с техническими неисправностями;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах.

использование и полеты легкомоторных летательных аппаратов.

Временные ограничения будут действовать в пограничной полосе в пределах Батовской, Косонской, Великобийганской, Береговской, Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской, Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской, Великобычковской, Раховской, Богданской территориальных общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов Закарпатской области.

Отметим, что Закарпатская область – это единственный регион Украины, в котором от 24 февраля 2022 года не внедряли комендантский час. Подробнее об ограничениях в каждом регионе читайте по ссылке.