На фоне самой массированной атаки: Зеленский поручил усилить ПВО в западных регионах

Президент Владимир Зеленский поручил проработать вопрос противовоздушной обороны в западных областях. Речь идет, в частности, об усилении защиты от вражеских дронов.

Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания по регионам, которые на днях были под ударами российских войск.

Как изменится работа сил ПВО?

Владимир Зеленский заявил, что поручил чиновникам и команде Офиса Президента проработать вместе с военными вопрос ПВО, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины.

Надо добавить рубежи защиты

– это четкая задача, – подчеркнул он.

Также президент сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине. Поэтому, по его словам, в каждой общине должно быть серьезное и ответственное отношение к защите соответствующих объектов.

Зеленский добавил, что еще раз "прошлись с премьер-министром Украины и руководителем "Нафтогаза", другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам".

Воздушные силы, Вооруженные Силы Украины тоже имеют, что сделать,

– подытожил глава государства.

