Оккупанты выпустили почти 20 ракет: в ОВА рассказали, что за взрывы слышали в районе Запорожья

В Запорожье 22 июля местные жители услышали громкие звуки взрывов. Это была массированная атака из "Градов" по области.

По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Однако большинство снарядов утонули в Днепре вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское.

Видимо, оккупантам стало совсем туго без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жалко, русских – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями,

– сказал Александр Старух.

Старух призвал людей сохранять спокойствие. При объявлении воздушной тревоги следует быстро спуститься в укрытие. Также он напомнил, что нельзя разглашать информацию о "прилетах".

Звуки доносились из соседних районов

Секретарь Запорожского городского совета Александр Куртев объяснил, что громкие звуки, которые слышали жители Запорожья, доносились из Запорожского и Васильевского районов. Всего было 4 громких взрыва.

В областном центре ситуация остается стабильной. "Прилеты" не зафиксированы.

Звуки взрывов, которые слышали в Запорожье: смотрите видео

Ракетный удар по Запорожью

российские оккупанты 13 июля били по Запорожью и попали в одно из гражданских предприятий. Разрушения были серьезные.

Кроме этого, в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. Всем сразу оказали медицинскую помощь, пятерых пришлось госпитализировать.

Ситуация в регионе

За минувшие сутки ситуация на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей.

В течение 21 июля оккупанты 67 раз обстреляли позиции украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения.

За прошедшие сутки в ГУНП в Запорожской области, поступило 6 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Тем временем в Запорожье продолжают принимать жителей временно оккупированных территорий. За вчерашний день в город эвакуировали 1 686 человек, из них 482 – дети.

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