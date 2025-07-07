В Запорожье и Харькове россияне ударили по ТЦК

Россияне с помощью беспилотников ударили по Харькову и Запорожью. В одном из этих городов есть попадания по зданию ТЦК и СП, в другом – ударили поблизости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. Согласно обнародованным данным, из-за атаки пострадали люди.

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Что известно об ударах по ТЦК

Сухопутные войска сообщили о попадании вражеских беспилотников в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП – ранены 3 человека,

– говорится в сообщении.

Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы. Военные сообщили, что сейчас уточняют дополнительную информацию о раненых. Пока что более детальных подробностей по этому поводу не указывают.

Напомним, накануне россияне атаковали беспилотниками Кременчуг, зафиксировали попадание в здание местного ТЦК и СП. Раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК нет.