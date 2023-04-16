В Запорожье и Снегиревке слышали серию мощных взрывов

Ночью против Пасхи в Запорожье, а также в Снегиревке Николаевской области сообщили о ряде взрывов. Перед этим в областях объявили воздушную тревогу.

В Николаевской области о тревоге известили еще в 2:18. Приблизительно через 10 минут тревожные сирены раздались и в Запорожской области. Информации о попадании или работе ПВО пока нет, пишет 24 Канал.

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Запорожье

В 2:43 в ОВА призвали людей находиться в безопасных местах, пока в области не объявят об отбое тревоги. В то же время там отметили необходимость соблюдать информационную тишину. "Не распространяйте фото- и видео материалы, не помогайте врагу корректировать огонь", – подчеркнул Юрий Малашко. Незадолго после этого СМИ сообщили о серии взрывов в городе.

До этого мониторинговые группы предупреждали об угрозе применения ЗРК С-300 для Запорожской области. Ведь было зафиксировано движение пусковых комплексов на оккупированных территориях.

Снегиревка

Около 3:00 об обстрелах рассказали в Снегиревской городской военной администрации Николаевской области. Там, по словам ее главы Ивана Кухты, слышали около 10 взрывов. "Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже. Предварительно – без пострадавших", – объяснил чиновник.

Риск вражеских атак на Пасху: что известно

В 2:50 в Николаевской области сирены начали извещать об отбое. Опасность вражеских ударов в Запорожье прошла только через час после этого, впрочем незадолго появилась снова.

В преддверии Пасхи в ОК "Юг" комментировали вероятность вражеских обстрелов. Там напомнили, что оккупанты очень циничны, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников. Ведь в этот период враг может усилить давление на украинцев. В то же время, в СБУ предупредили граждан о том, что россияне готовы к провокациям, цель которых – расшатать единство украинского общества. Учитывая это, там попросили, в частности, ограничить посещение массовых мероприятий.