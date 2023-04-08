Украина для него была превыше всего: в Запорожье попрощались с Денисом "Викингом" Ясинским
Источник:"Радио Свобода"
В Запорожье 7 апреля простились с украинским защитником Денисом "Викингом" Ясинским. Он погиб 31 марта под Бахмутом.
Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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С Героем пришли попрощаться его близкие друзья, собратья, волонтеры и активисты. Прах Ясинского похоронен в Запорожье.
Что известно о Ясинском
До 2016 года защитник служил аэроразведчиком в 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Когда он вернулся с фронта, стал заниматься развитием собственного дела – основал аэросъемную студию.
Однако после начала полномасштабной войны Денис снова отправился защищать Украину. Сначала присоединился к рядам территориальной обороны, а в 2023 году перевелся в спецподразделение ГУР.
Денис Ясинский погиб под Бахмутом / Фото "Радио Свобода"
Украина была для него больше всего
Родные подчеркивают, что Украина была для воина больше всего. Он всегда выступал за справедливость и не мог спокойно смотреть на происходящее в стране. С 2014 года он с семьей помогал волонтерам.
Мать погибшего воина напоминает, что 24 февраля он пошел в военкомат, и 25 уже был на войне. С терробороны он перевелся в добровольческое формирование "Азов" в аэроразведку. Они получали боевые задания по аэроразведке, за что его наградили отличием "При содействии Вооруженным силам Украины".
Впоследствии Ясинский поступил на службу в Главное управление разведки.