В Запорожье прибыла специальная машина радиохимической разведки тяжелого типа

В Запорожье приехала специальная машина радиохимической разведки тяжелого типа СМРХР-В. Ее будут использовать с другими субъектами мониторинга окружающей среды.

Глава ГСЧС убежден, что этот автомобиль поможет в контроле близлежащих территорий к Запорожской АЭС, в сторону которой стреляют россияне. Сейчас на станции самый высокий уровень угрозы.

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Что известно о машине радиохимической разведки СМРХР-В

Автомобиль оснащен самыми современными приборами, необходимыми для оперативного анализа радиационной и химической разведки в радиусе 10 километров, средствами для забора проб и идентификации неизвестных химических соединений, а также средствами индивидуальной защиты и системой спутниковой связи с обеспечением подключения к высокоскоростному интернету Starlink.

В Запорожье приехала СМРХР-В: фото ГСЧС

Для обеспечения усиленного наблюдения за радиационной и химической ситуацией автомобиль используется во взаимодействии с другими субъектами мониторинга окружающей среды,

– говорится в сообщении.

На ЗАЭС самый высокий уровень угрозы

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что сейчас на Запорожской АЭС самый высокий уровень угрозы. Украина готовится к любым сценариям развития событий на атомной электростанции.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в случае аварии на ЗАЭС нужно будет эвакуировать 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Сейчас оккупанты продолжают устраивать провокации и обстреливать территорию станции. Уже известно, что один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

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