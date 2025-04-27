На Запорожье – взрывы: работают силы ПВО
В ночь на 27 апреля российская армия продолжила терроризировать Украину десятками дронов. Около 2 ночи взрывы прогремели и в Запорожье.
О том, что область под атакой, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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Запорожскую область атаковали дроны
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– предупредил Федоров.
Председатель ОВА не уточнил, что именно атакует область, однако об угрозе несколько ранее сообщили Воздушные силы. Украинские защитники неба отметили, что дроны-камикадзе направляются на Запорожье со стороны Днепропетровской области.
Мониторинговые каналы пишут, что ночью в воздушном пространстве Украины находятся несколько десятков дронов. Взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах.
Под атакой был Павлоград, впоследствии очень громко было и в Житомире. Корреспонденты 24 Канала насчитали сразу 4 взрыва. Силы ПВО работали по вражеским целям и на территории Киевской области. Пока власть не информировала о последствиях.
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