На Запорожье – взрывы: работают силы ПВО

В ночь на 27 апреля российская армия продолжила терроризировать Украину десятками дронов. Около 2 ночи взрывы прогремели и в Запорожье.

О том, что область под атакой, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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Запорожскую область атаковали дроны

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– предупредил Федоров.

Председатель ОВА не уточнил, что именно атакует область, однако об угрозе несколько ранее сообщили Воздушные силы. Украинские защитники неба отметили, что дроны-камикадзе направляются на Запорожье со стороны Днепропетровской области.

Мониторинговые каналы пишут, что ночью в воздушном пространстве Украины находятся несколько десятков дронов. Взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах.



Под атакой был Павлоград, впоследствии очень громко было и в Житомире. Корреспонденты 24 Канала насчитали сразу 4 взрыва. Силы ПВО работали по вражеским целям и на территории Киевской области. Пока власть не информировала о последствиях.

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