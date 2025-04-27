Про те, що область під атакою, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Запорізьку область атакували дрони

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– попередив Федоров.

Голова ОВА не уточнив, що саме атакує область, проте про загрозу дещо раніше повідомили Повітряні сили. Українські оборонці неба зазначили, що дрони-камікадзе прямують на Запоріжжя з боку Дніпропетровської області.

Моніторингові канали пишуть, що вночі у повітряному просторі України перебувають кілька десятків дронів. Вибухи прогриміли одразу у кількох великих містах.



Під атакою був Павлоград, згодом дуже гучно було і у Житомирі. Кореспонденти 24 Каналу нарахували одразу 4 вибухи. Сили ППО працювали по ворожих цілях і на території Київської області. Наразі влада не інформувала про наслідки.

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