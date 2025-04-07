На Запорожье прогремели взрывы, по вражеским целям работает ПВО

Вечером 7 апреля российские войска в очередной раз атакуют ударными БпЛА Запорожье. Так, по вражеским воздушным целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

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На Запорожье работает ПВО

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Ввечері 7 квітня російські окупанти вкотре запустили ударні БПЛА по Україні. Під прицілом ворога опинилася Запорізька область.

Так, в 21:34 в Воздушных силах предупреждали жителей региона об опасности.

Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА,

– говорилось в сообщении.

В 21:47 Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил глава Запорожской ОГА.

По состоянию на 22:00 в регионе продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.