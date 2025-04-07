Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

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На Запоріжжі працює ППО

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 7 квітня російські окупанти вкотре запустили ударні БпЛА по Україні. Під прицілом ворога опинилася Запорізька область.

Так, о 21:34 в Повітряних силах попереджали жителів регіону про небезпеку.

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА,

– ішлося в повідомленні.

О 21:47 Іван Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – наголосив очільник Запорізької ОВА.

Станом на 22:00 в регіоні продовжується тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.