В Запорожье прогремели взрывы
- 20 марта в Запорожье раздались взрывы.
- Город атаковали дроны.
Днем 20 марта Россия продолжила атаковать Украину дронами. Воздушная тревога была объявлена для нескольких областей.
В 12:27 к списку регионов, над которыми нависла угроза российских беспилотников, присоединилась и Запорожская область.
Смотрите также Враг атаковал эвакуационный экипаж в Донецкой области: есть раненые и погибшая
Что известно о взрывах в Запорожской области?
В 12:31 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся на севере Запорожской области и двигаются курсом на Запорожье.
В 12:36 появились сообщения о том, что в Запорожье раздались взрывы. Сообщений о попадании, разрушении или пострадавших пока не поступало.
Напомним, что ночью оккупанты дважды ударили по Запорожскому району, разрушив частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.
Терроризировал в эту ночь противник и Одесщину. Там он атаковал два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос. Повреждения получили административные здания. Пострадали два человека.
В целом враг запустил по Украине 156 дронов разных типов, из которых около 90 – "Шахеды". По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 133 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.
Каковы последствия последних ударов врага по Запорожью?
- 17 марта Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Запорожье, где 7 работников находились на смене. Пятеро работников получили контузии, один был ранен.
- 16 марта оккупанты ударили дронами по частному сектору в одном из жилых кварталов Запорожья. Погибла женщина, еще три человека пострадали, среди них – 15-летняя девочка.
- В Запорожской области в результате атаки российского дрона погибла Наталья Рогозна, бывшая сотрудница Укрпочты, получившая награду от Минобороны. Женщина погибла 8 марта в собственном дворе.