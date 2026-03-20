В Запорожье прогремели взрывы

Днем 20 марта Россия продолжила атаковать Украину дронами. Воздушная тревога была объявлена ​​для нескольких областей.

В 12:27 к списку регионов, над которыми нависла угроза российских беспилотников, присоединилась и Запорожская область.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В 12:31 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся на севере Запорожской области и двигаются курсом на Запорожье.

В 12:36 появились сообщения о том, что в Запорожье раздались взрывы. Сообщений о попадании, разрушении или пострадавших пока не поступало.

Напомним, что ночью оккупанты дважды ударили по Запорожскому району, разрушив частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.

Терроризировал в эту ночь противник и Одесщину. Там он атаковал два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос. Повреждения получили административные здания. Пострадали два человека.

В целом враг запустил по Украине 156 дронов разных типов, из которых около 90 – "Шахеды". По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 133 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Каковы последствия последних ударов врага по Запорожью?