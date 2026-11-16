Российские войска атаковали баллистикой несколько городов Украины. Вечером 16 ноября кое-где раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно?

Воздушная тревога красного уровня была объявлена ​​в Запорожье с 22.29. Тогда по всей области была угроза ракетных обстрелов.

Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе баллистики и скоростной цели, летевшей в направлении областного центра.

В считанные минуты жители Запорожья услышали звуки взрывов. В то же время мониторинговые каналы предупредили о еще одной цели в направлении города.

Между тем, в ряде регионов также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.

В 23:29 ПС ВСУ предупредили о еще нескольких баллистических ракетах курсом на Днепр. Через минуту взрывы прогремели и там.

Враг запустил баллистику также по Черкассам, в результате чего там тоже раздавались взрывы около 23:31.

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Напомним, президент Владимир Зеленский призвал повнимательнее реагировать на воздушные тревоги в ближайшие дни. По его словам, Россия подготовилась к новому ракетному удару по Украине.