В Запорожье раздавались взрывы – воздушная атака вызвала пожар на предприятии

Запорожская область ночью 16 июня попали под атаку ударных дронов врага. Под утро стало известно, что не обошлось без последствий.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью В Хмельницкой и Ровненской областях прогремели взрывы

Воздушная атака на Запорожье 16 июня: что известно

Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась ночью 16 июня с 01:51 (в самом городе Запорожье – 02:02) до 03:30. За это время в регионе фиксировали атаки ударных БпЛА врага.

В два часа ночи руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о работе сил противовоздушной обороны и призвал людей срочно прятаться в безопасные места

После 4 утра он же написал о первых известных последствиях атаки врага. В результате воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Заметим, что под концентрированным налетом врага этой ночью была и Киевщина вместе с Киевом.

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