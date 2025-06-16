В Запорожье раздавались взрывы – воздушная атака вызвала пожар на предприятии
- Запорожская область подверглась атаке ударных дронов ночью 16 июня, что повлекло за собой пожар на промышленном предприятии.
- Во время воздушной тревоги фиксировали работу противовоздушной обороны, пострадавших нет.
Запорожская область ночью 16 июня попали под атаку ударных дронов врага. Под утро стало известно, что не обошлось без последствий.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Этой же ночью В Хмельницкой и Ровненской областях прогремели взрывы
Воздушная атака на Запорожье 16 июня: что известно
Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась ночью 16 июня с 01:51 (в самом городе Запорожье – 02:02) до 03:30. За это время в регионе фиксировали атаки ударных БпЛА врага.
В два часа ночи руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о работе сил противовоздушной обороны и призвал людей срочно прятаться в безопасные места
После 4 утра он же написал о первых известных последствиях атаки врага. В результате воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Заметим, что под концентрированным налетом врага этой ночью была и Киевщина вместе с Киевом.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.