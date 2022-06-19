При этом украинские партизаны в Запорожье сдаваться не собираются и продолжают сопротивляться. Об этом Старух сообщил в эфире одного из телеканалов.

К теме Что делать, если на оккупированных территориях приходят платежки за коммуналку в рублях

В то же время российские захватчики бьются между собой за власть и финансы в регионе.

Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы,

– рассказал он.

Оккупанты пытают людей на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины российские оккупанты ежедневно похищают людей. Похищают даже пожилых женщин, у которых были какие-то контракты с Вооруженными Силами Украины. То есть, они могли быть не военными, а просто выполняли хозяйственные функции. В разных населенных пунктах оборудованы пыточные.

Оккупанты не сдерживают себя в порывах пытать и часто используют для этого деревянные молотки киянки, чтобы не травмировать себе руки.

Какая ситуация на Запорожье

Накануне в эфире одного из телеканалов Старух сообщил, что благодаря стойкости ВСУ враг не может продвигаться в Запорожском направлении, хотя продолжает наносить по региону ракетные удары. Также оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе и другие населенные пункты.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки враг не проводил активных боевых действий на Запорожском направлении, поскольку бросил все силы на Донбасс.

Также из общежития на Запорожье, которое считается "штабом" оккупантов, дезертировали 60 россиян. О том, что захватчики хотят сбежать из Украины, свидетельствуют и перехваченные разговоры СБУ.

Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как оккупанты начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.

Сейчас мелитопольцы начали травить россиян, похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры добавляют к урожаю смертоносные "бонусы".

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Запорожской и Херсонской областях ВСУ уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения.

К теме – ситуация с медициной в Херсонской области критическая: смотрите видео