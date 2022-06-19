При этом украинские партизаны в Запорожье сдаваться не собираются и продолжают сопротивляться. Об этом Старух сообщил в эфире одного из телеканалов.
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В то же время российские захватчики бьются между собой за власть и финансы в регионе.
Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы,
– рассказал он.
Оккупанты пытают людей на оккупированных территориях
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины российские оккупанты ежедневно похищают людей. Похищают даже пожилых женщин, у которых были какие-то контракты с Вооруженными Силами Украины. То есть, они могли быть не военными, а просто выполняли хозяйственные функции. В разных населенных пунктах оборудованы пыточные.
Оккупанты не сдерживают себя в порывах пытать и часто используют для этого деревянные молотки киянки, чтобы не травмировать себе руки.
Какая ситуация на Запорожье
- Накануне в эфире одного из телеканалов Старух сообщил, что благодаря стойкости ВСУ враг не может продвигаться в Запорожском направлении, хотя продолжает наносить по региону ракетные удары. Также оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе и другие населенные пункты.
- Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки враг не проводил активных боевых действий на Запорожском направлении, поскольку бросил все силы на Донбасс.
- Также из общежития на Запорожье, которое считается "штабом" оккупантов, дезертировали 60 россиян. О том, что захватчики хотят сбежать из Украины, свидетельствуют и перехваченные разговоры СБУ.
- Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как оккупанты начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.
- Сейчас мелитопольцы начали травить россиян, похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры добавляют к урожаю смертоносные "бонусы".
- Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Запорожской и Херсонской областях ВСУ уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения.
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