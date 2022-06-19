При цьому українські партизани на Запоріжжі здаватися не збираються й продовжують чинити опір. Про це Старух повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Натомість російські загарбники чубляться між собою за владу та фінанси у регіоні.

Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. В цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси,

– розповів він.

Окупанти катують людей на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини російські окупанти щодня викрадають людей. Викрадають навіть літніх жінок, які мали якісь контракти зі Збройними Силами України. Тобто вони могли бути не військовими, а просто виконували господарчі функції. У різних населених пунктах обладнані катівні.

Окупанти не стримують себе у поривах катувати й часто використовують для цього дерев'яні молотки киянки, щоб не травмувати собі руки.

Яка ситуація на Запоріжжі

Напередодні в ефірі одного з телеканалів Старух повідомив, що завдяки стійкості ЗСУ ворог не може просуватися у Запорізькому напрямку, хоч продовжує завдавати по регіону ракетних ударів. Також окупанти продовжують обстрілювати Гуляйполе та інші населені пункти.

Згідно з даними Генштабу, минулої доби ворог не проводив активних бойових дій та Запорізькому напрямках, оскільки наразі кинув усі сили на Донбас.

Також з гуртожитку на Запоріжжі, який вважається "штабом" окупантів, дезертували 60 росіян. Про те, що загарбники хочуть втекти з України, свідчать і перехоплені розмови СБУ.

Якщо спершу в Мелітополі активно проводили мітинги та протести, то після того, як окупанти почали заарештовувати активістів, люди перейшли до іншої стадії спротиву. До прикладу, співпрацюючи з силовими структурами України, вони організували підрив ліній залізничного транспорту та бронепотягу.

Зараз мелітопольці почали труїти росіян, які викрадають українську сільськогосподарську продукцію, зокрема славнозвісну мелітопольську черешню. Місцеві фермери додають до врожаю смертоносні "бонуси".

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Запорізькій та Херсонській областях ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованих територій та відсувають лінію зіткнення.

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