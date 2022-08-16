СБУ задержала коллаборанта, корректировавшего удары по Запорожью

В Запорожье мужчина сотрудничал с оккупантами. Он корректировал вражеские удары по городу в обмен на руководящую должность в случае оккупации города.

Со временем злоумышленник планировал присоединиться к "расстрельным группам" оккупантов, чтобы пытать и убивать украинских защитников. Об этом сообщили в СБУ 16 августа.

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Предатель помогал оккупантам атаковать Запорожье

Агент россии разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ возле южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья,

– говорится в сообщении.

Оккупанты использовали материалы агента для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. За это предатель получал деньги.

Правоохранители обыскали место жительства коллаборанта и обнаружили:

мобильные телефоны для коммуникации с российским "координатором";

банковскую карту, куда поступали средства от фсб.

Что грозит злоумышленнику

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предателя максимально могут наказать лишением свободы на 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества.

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