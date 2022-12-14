В Запорожье слышали взрывы: что говорят власти
Источник:Секретарь Запорожского горсовета
Россияне не оставляют попыток атаковать Украину и нанести вред гражданскому населению. Утром 14 декабря во многих регионах страны раздалась воздушная тревога.
Во время этого в Запорожье горожане услышали звуки взрывов. После окончания тревоги власти объяснили, что случилось.
Читайте также 10 вопросов к Путину: почему в России впервые за 10 лет отменили крупную пресс-конференцию
Планам врага не суждено было сбыться
Утром 14 декабря в Запорожье и области дважды звучали сирены. Впервые они загудели в полпятого утра.
Тревога тогда продолжалась около часа. Второй раз сигнал сообщил об опасности в 10 утра, опасность прошла так же примерно через час.
В ходе второй воздушной тревоги местные жители сообщали о звуках взрывов. Оказалось, что это была работа ПВО, которая отбивала атаку оккупантов.
Об этом рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Он поблагодарил украинских защитников за ловкость и защиту.
Обратите внимание В Минобороны объяснили, почему скрывают информацию об украинских потерях в войне
Атака Киева и области дронами-камикадзе 14 декабря: детали
- Утро 14 декабря началось в столице с 3-часовой воздушной тревоги. Враг атаковал Киев и регион дронами-камикадзе.
- Украинские силы ПВО смогли сбить 13 Shahed-136. К счастью, ни один дрон так и не попал в цель, благодаря искусной работе воинов ВСУ. Люди не пострадали.
- Обломки одного из беспилотников упали на 2 админздания в Шевченковском районе. Также поврежден частный дом в селе Вишневое.
- Президент Украины отреагировал на очередное нападение россиян. Он похвалил слаженную работу защитников неба и поблагодарил их за отличное отражение атаки.