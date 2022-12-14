В Запорожье слышали взрывы: что говорят власти

Россияне не оставляют попыток атаковать Украину и нанести вред гражданскому населению. Утром 14 декабря во многих регионах страны раздалась воздушная тревога.

Во время этого в Запорожье горожане услышали звуки взрывов. После окончания тревоги власти объяснили, что случилось.

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Планам врага не суждено было сбыться

Утром 14 декабря в Запорожье и области дважды звучали сирены. Впервые они загудели в полпятого утра.

Тревога тогда продолжалась около часа. Второй раз сигнал сообщил об опасности в 10 утра, опасность прошла так же примерно через час.

В ходе второй воздушной тревоги местные жители сообщали о звуках взрывов. Оказалось, что это была работа ПВО, которая отбивала атаку оккупантов.

Об этом рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Он поблагодарил украинских защитников за ловкость и защиту.

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